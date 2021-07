Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 16. julija - Newyorške borze so zadnji dan trgovanja v tednu začele pozitivno obarvane. Vlagatelji so predvsem pozdravili junijsko rast prodaje na drobno v ZDA, ki se je povečala 0,6 odstotka v primerjavi z majem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Analitiki so sicer pričakovali 0,6 odstotni padec.