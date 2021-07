Zastoj je na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Na severni ljubljanski obvoznici je nastal zastoj med Šiško in Tomačevim v smeri proti Zadobrovi.

Zgoščen promet je na ljubljanski južni obvoznici v smeri proti Dolenjski.

Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je nastal tri kilometre dolg zastoj.

Na cesti Izola-Sečovlje je zastoj v obe smeri.

Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški je nastal dva kilometra dolg zastoj tovornih vozil.

Predmet ovira promet na dolenjski avtocesti na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane.

Okvara vozila je na dolenjski avtocesti med Smednikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Ljubljana jug iz smeri Golovca.

Vozniki osebnih vozil čakajo za vstop v državo na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje ter za izstop iz države na Gruškovju in Dobovcu okoli dve uri. Na Dragonji in Sečovljah za izstop do pol ure ter na Zgornjem Leskovcu do uro in pol. Vozniki tovornih vozil na Gruškovju in vozniki osebnih vozil na Zgornjem Leskovcu pa za vstop v državo čakajo do eno uro.

Predvidoma do 14. avgusta bo zaprta regionalna cesta Lipnica-Gobovce.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si