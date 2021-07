Direkcija za vode bo sanirala brežine reke Soče

Kobarid, 16. julija - Direkcija RS za vode bo v prihodnjih mesecih začela s sanacijskimi deli leve brežine Soče pod Ladrami in desne brežine Soče pod Idrskim. Sanacijska dela bodo obsegala ponovno vzpostavitev obrežnega zavarovanja v obliki gibkih jazbic, premestitev naplavljenega materiala na lokacije zajed in ponovno vzpostavitev matice struge, so sporočili.