Ponoči predvsem na vzhodu Slovenije nevihte z močnim deževjem

Ljubljana, 16. julija - Slovenijo bodo v noči na soboto, predvsem vzhodni del države, zajele nevihte z močnimi nalivi, ki se bodo s krajšimi prekinitvami nadaljevale do ponedeljka zjutraj. Ob krajevnih nalivih bo lahko padlo od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter. Možna so razlivanja posameznih hudournikov, opozarja Agencija RS za okolje (Arso).