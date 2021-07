Slovenjgraška občina še do konca avgusta zbira interes za odkup občinskih stanovanj

Slovenj Gradec, 18. julija - Mestna občina Slovenj Gradec je do konca avgusta podaljšala rok, do katerega lahko interesenti oddajo zahteve za odkup stanovanj, ki so v občinski lasti. Prvotni rok se je sicer iztekel minuli teden. Občina ima trenutno v lasti 221 stanovanj, v poziv za odkup pa je vključenih 168 stanovanj. Izkupiček bo občina namenila za gradnjo novega bloka.