V Belorusiji racije pri medijih in aretacije novinarjev

Minsk, 16. julija - Posredovanje avtoritarnih oblasti v Belorusiji proti neodvisnim medijem in nevladnim organizacijam se nadaljuje. Danes so med drugim preiskali prostore opozicijske televizije Belsat in radia Svoboda ter domove več kot deset novinarjev. Nekaj novinarjev so aretirali. Organizacija Pomlad (Vjasna) je dogajanje označila kot "politični pregon".