V Špetru bodo predstavili novo instalacijo na temo meje

Špeter, 17. julija - V krajinskem in pripovednem Slovensko multimedialno okno (SMO) v Špetru bodo danes predstavili novo instalacijo z naslovom Meja, ki bo dopolnjevala zbirko stalnih interaktivnih del. Meja je štiri kvadratne metre velika tridimenzionalna video instalacija, ki prikazuje, kako so se od šestega stoletja do danes spreminjale meje na tem območju.

Maketa z reliefom območja, ki prikazuje gore, doline z rekami, obalo in morje, prinaša zgodbo o spremenljivosti meja v času ter predstavlja tudi dogodke, ki so spremljali in določali spreminjanje meje, so sporočili iz Instituta za slovensko kulturo.

Instalacija omogoča obiskovalcu celoten in podroben pogled na tridimenzionalno predstavljeno geografsko območje. Nekaj fizičnih elementov - kovancev - omogoča interakcijo z izbiro zgodovinskega obdobja. Instalacijo sestavljata dve sinhroni video projekciji: prva na topografskem reliefu prikazuje premikanje meje v teku časa, druga pa na steni izpisuje podrobnejše podatke o prikazanem času. Dotik kovanca sproži obe projekciji skupaj, zvočna kulisa pa pripomore, da se obiskovalec laže vživi v določeno obdobje.

Meja je nastala po dolgem raziskovalnem delu, v okviru katerega so v podrobnostih rekonstruirali mejne črte v obdobju 1400 let. Obenem so v video animacijo dodali besedilo, ki priča o napadih in vdorih na eno in drugo stran ter o oblasteh, ki so si sledile vse do danes.

Meja tako bogati muzej z novo vsebinsko postavitvijo, z orodjem, ki pomaga razumeti evropsko zgodovino in večkulturno podobo dežele Furlanije Julijske krajine. "To je instalacija za vse, ki želijo mejo spoznati in odtajati led, ki je našo zgodovino in naše ozemlje potisnil v dimenzijo off-limits," so zapisali v muzeju, kjer so instalacijo postavili na sam začetek, ob vstop za obiskovalce.

Instalacijo je po zamisli Donatelle Ruttar ustvaril italijansko-španski atelje Out Of Format. Kot druge muzejske instalacije bodo tudi to v bodoče prilagajali novim vsebinam.

Predstavitve nove instalacije se bo udeležila tudi ministrica Helena Jaklitsch, so sporočili iz Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Muzej SMO, ki je odprt od konca leta 2013, pripoveduje o obmejnem prostoru od Mangarta do Tržaškega zaliva in o zanj značilni kulturni krajini z umetniškimi inštalacijami, ki prikazujejo slovensko kulturno prisotnost skozi čas. Rdeča nit so pripovedi, ki se vijejo po zgodovinsko-antropoloških razsežnostih območja in predstavljajo enkratnost njegovega kulturnega izraza, so še zapisali na Institutu za slovensko kulturo.