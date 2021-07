Grenlandija ne bo več izdajala dovoljenj za črpanje nafte in plina

Koebenhavn, 17. julija - Grenlandija je zaradi okoljskih pomislekov prenehala izdajati nova dovoljenja za iskanje in črpanje nafte ter plina, so ta teden sporočili iz tamkajšnjega ministrstva. Odločitev je ob upoštevanju vpliva iskanja in črpanja nafte ter plina na podnebje in okolje temeljila tudi na ekonomskih izračunih, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.