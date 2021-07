V celjski bolnišnici bodo v soboto delno sprostili omejitev obiskov

Celje, 16. julija - V Splošni bolnišnici Celje bodo v soboto delno sprostili omejitev obiskov zaradi epidemije covida-19. Tako bo mogoč obisk bolnikov, ki se v bolnišnici zdravijo sedem dni in več. Izjema so porodnice, otroci in kritično bolni, pri katerih omejitev obiskov glede na število dni hospitalizacije ne velja.