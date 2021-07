Ob zaključku prve slovenske izvedbe Highlander Adventure že načrti za naslednjo

Bohinj/Kobarid, 16. julija - Premierne slovenske pohodniške prireditve Highlander Adventure se je udeležilo 143 od 150 prijavljenih oseb. Udeleženci so med 10. in 14. julijem prehodili 100 kilometrov dolgo pot po Julijskih Alpah. Ob uspešni izvedbi in dobrih odzivih pa organizatorji že pripravljajo nekoliko spremenjeno traso za drugo leto in se ozirajo po dodatnih lokacijah.