Britanski arheologi prepoznali jamsko bivališče in oratorij iz devetega stoletja

London, 16. julija - Britanski arheologi so v novi raziskavi prepoznali skoraj dokončano anglosaško bivališče in oratorij v jami v angleški pokrajini Derbyshire. Za jame iz peščenca so dolgo verjeli, da so okrasni prostori iz 18. stoletja, po najnovejših raziskavah pa so datirane v srednji vek, v deveto stoletje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.