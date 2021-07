Nadzorni odbor glede poslovanja izolske občine na KPK in računsko sodišče

Izola, 16. julija - V nadzornem odboru občine Izola so se odločili, da računskemu sodišču in komisiji za preprečevanje korupcije posredujejo prijavo suma storitve kaznivega ravnanja, so danes poročale Primorske novice. Na občini so navedli, da so že podali odzivni poročili in da bodo upoštevali vsa priporočila, ki omogočajo večjo transparentnost poslovanja.