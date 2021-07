Urh po novem v sežanskem dresu

Sežana, 16. julija - Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je pripeljal še peto poletno okrepitev. Po Robertu Čakšu, Adrianu Zeljkoviću, Tomu Kljunu in Filipu Kosiju je novi član sežanskega kolektiva še Blaž Urh. Kot so sporočili iz kluba, je 22-letni srednji branilec, ki je nazadnje igral za Brežice, podpisal pogodbo do junija 2023.