Evropsko tožilstvo začelo postopek proti hrvaškemu poslancu in županu

Zagreb/Luxembourg, 16. julija - Urad evropskega javnega tožilstva je sprožil postopek proti neodvisnemu poslancu v hrvaškem parlamentu in županu mesta Nova Gradiška Vinku Grgiću in še trem hrvaškim državljanom zaradi kaznivega dejanja pasivne korupcije in zlorabe položaja. Na zahtevo evropskega tožilstva je hrvaški sabor Grgiću že odvzel poslansko imuniteto.