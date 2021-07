Lopez in Woods zaradi Tokia predčasno končala Tour

Pariz, 16. julija - Pred današnjo etapo od Mourenxa do Libourna sta kolesarsko dirko po Franciji predčasno končala Kolumbijec Miguel Angel Lopez in Kanadčan Michael Woods, sta sporočili njuni ekipi Movistar in Israel Start-Up Nation. Razlog odstopa obeh je boljša priprava na olimpijske igre v Tokiu, kjer bo cestna dirka na sporedu že drugi tekmovalni dan.