DZ sprejel novelo zakona o orožju

Ljubljana, 16. julija - DZ je s 53 glasovi za in 22 proti sprejel novelo zakona o orožju. Po mnenju večine predstavlja ustrezen kompromis med zahtevami evropske direktive o orožju, ki se prenaša v nacionalno zakonodajo, in predlogi športnih strelcev, lovcev in zbirateljev orožja. V LMŠ, SD in Levici so noveli zaradi pomislekov ob nekaterih rešitvah podporo odrekli.