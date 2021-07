Delna sprostitev obiskov v celjski bolnišnici

Od sobote naprej bo mogoč obisk bolnikov, ki se v bolnišnici zdravijo sedem in več dni, obiski pa bodo potekali nadzorovano in pod posebnimi pogoji. Izjema so porodnice, otroci in kritično bolni. Pri njih omejitev obiskov glede na število dni hospitalizacije ne velja, so še sporočili iz celjske bolnišnice.

Posameznega pacienta bo lahko obiskala ena zdrava oseba s PCT pogoji, obisk lahko traja 15 minut v terminu, ki ga ima posamezni oddelek določen za obiske, obiskovalci morajo v bolnišnici ves čas nositi zaščitno obrazno masko, ki ne sme biti iz blaga, si ob prihodu razkužiti roke in vzdrževati medosebno razdaljo. V času obiskov morajo zaščitno masko nositi tudi vsi pacienti v bolniški sobi, ki jo obišče obiskovalec in ne le pacient, ki ima obisk.

Obiskovalci bodo lahko v bolnišnične prostore vstopali od ponedeljka do petka skozi vhod številka 1, v soboto in nedeljo (ter med prazniki) pa skozi vhod številka 6. Za obisk Ginekološko-porodniškega oddelka obiskovalci vse dni v tednu vstopajo skozi vhod številka 9, za obisk otroškega oddelka in otroškega oddelka kirurških strok pa skozi vhod številka 14. Svoj vhod ima tudi oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja.

V celjski bolnišnici obiskovalce naprošajo, da zaradi lažje in hitrejše kontrole izpolnjevanja pogoja PCT zdravstvenemu osebju ob prihodu na bolnišnični oddelek pokažejo dokazilo o cepljenju proti covidu-19, prebolelosti ali negativnem testu na covid-19 oziroma podpišejo izjavo o izpolnjevanju pogoja PCT. Pri obiskovalcih, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, njihov obisk pacienta pa je nujen, bodo medicinske sestre pred obiskom izvedle epidemiološko triažo, so še sporočili iz celjske bolnišnice.