Bruselj predlaga novo strategijo za gozdove

Bruselj, 16. julija - Evropska komisija je danes predlagala novo strategijo za gozdove - pljuča planeta, ki naj bi prispevala k uresničevanju cilja za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030. V vrsti ukrepov sta napoved zakonodajnega predloga glede spremljanja stanja gozdov in načrt za posaditev treh milijard dodatnih dreves v Evropi do leta 2030.