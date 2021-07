Ministri za zdravje na konferenci o odpornih zdravstvenih sistemih izpostavili pomen evropske zdravstvene unije

Ljubljana, 16. julija - V Ljubljani danes poteka mednarodna konferenca z naslovom Implementacija inovativnih rešitev za odporne zdravstvene sisteme, na kateri sodelujejo tudi ministri za zdravje iz Slovenije, Nemčije in Portugalske. Ob tem so poudarili pomen Evropske zdravstvene unije kot temelja, na katerem bo mogoče graditi močnejše in odpornejše zdravstvene sisteme.