Med udeleženci maturantskih izletov v Španiji potrjenih že 198 okužb

Ljubljana, 16. julija - Med udeleženci nedavnih maturantskih izletov v Španiji so do četrtka potrdili skupaj že 198 okužb s koronavirusom. Med dolenjskimi dijaki je okužb 134, poleg tega so potrdili še vsaj 74 sekundarnih okužb, povezanih z udeleženci izleta, so za STA dejali na NIJZ. Med udeleženci izleta z Gorenjske so potrdili 64 okužb in najmanj sedem sekundarnih.