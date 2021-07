Ljubljana, 16. julija - Izredna seja DZ, ki je bila napovedana za danes ob 12. uri v veliki dvorani DZ na Šubičevi 4, je preložena in se bo začela 30 minut po končani 49. nujni seji odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, so sporočili iz DZ. Seja odbora se je končala ob 12. uri.