Na Lokvah pripravljajo prvi Beer&Blues festival

Nova Gorica, 17. julija - V nekdaj znanem smučarskem središču Goriške, na Lokvah, se trudijo, da bi kraj na 965 metrih nadmorske višine turistično oživeli. V koncept sodijo tudi glasba in ostale družabne prireditve, in tako bodo danes prvič izvedli Beer&Blues festival. Ta bo povezal bluesovske koncerte in ponudbo domačega piva, začenja pa se ob 19. uri.