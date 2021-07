Podpisali dogovor o namakanju kmetijskih površin na Goriškem

Miren, 16. julija - S podpisom odredbe za izvajanje intervencijskih ukrepov na namakalnem razvodu Vogršček so po besedah državnega sekretarja na kmetijskem ministrstvu Antona Hareja zagotovili dovolj vode za namakanje kmetijskih površin v spodnji Vipavski dolini. Rešitev bo veljala do zaključka sanacije zadrževalne pregrade in namakalnega sistema Vogršček.