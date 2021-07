Na Mokronoškem bodo prenovili 2,5 kilometra občinskih cest

Mokronog, 16. julija - Občina Mokronog-Trebelno je z grosupeljskim gradbenim podjetjem Komunalne gradnje in z asfalterjem KOP Brežice danes podpisala izvajalski pogodbi za gradnjo in asfaltiranje skupaj 2,5 kilometra občinskih cest. Za omenjeni naložbi in druge stroške bo ta majhna dolenjska občina odštela nekaj manj kot 640.000 evrov.