Izdaja gradbenega dovoljenja za HE Mokrice po odločitvi sodišča ostaja zamrznjena

Ljubljana, 16. julija - Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS), ki je kot stranka z interesom skupaj s soinvestitorskima družbama Infra in Eles skušala izpodbiti zamrznitev izdaje gradbenega dovoljenja za Hidroelektrarno (HE) Mokrice, so sporočili iz Društva za preučevanje rib Slovenije. Društvo odločitev sodišča pozdravlja.