Na kongresu v Portorožu o iskanju poti v vrh konkurenčnosti

Ljubljana, 1. oktobra - Predstavniki gospodarstva so danes v Portorožu soglašali, da bodo v prizadevanjih za povečanje konkurenčnosti naše države najbolj pomembni kadri. Pri tem so opozorili na vrsto ovir, kot so denimo nasprotovanje uvedbi socialne kapice in zahteve po zvišanju minimalne plače. Pogrešajo tudi dialog, ne le med sindikalnimi partnerji.