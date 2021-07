4 dni do OI - Japonski gozd zavzela digitalna svetlobna instalacija

Ljubljana, 19. julija - Gozd v gorati pokrajini otoka Kjušu na jugu Japonske je zavzela digitalna instalacija umetnostnega kolektiva teamLab. Razstava teamLab: Gozd, kjer živijo bogovi med drugim prikazuje svetlobni slap, prav tako pa so osvetljene bližnje azaleje. Ponoči svetloba pričara cvetoče rože, velikanske koi krape in tradicionalno japonsko kaligrafijo.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, razstava svetlobnih instalacij spaja naravo in tehnologijo ter prikazuje najnovejše delo mednarodno priznanega kolektiva teamLab, ki je znan po združevanju projekcij, zvoka in skrbno načrtovanih prostorov.

"Včasih ljudje mislijo, da sta digitalna umetnost in narava popolnoma druga proti drugi. A hkrati lahko digitalno in naravo zelo preprosto združimo, ker je naša 'barva' svetloba," je za AFP dejal član teamLaba Takashi Kudo. "Ne uničujemo narave same, ne slikamo na izvirna drevesa ali kamne. Podnevi instalacije izginejo," je dodal.

Razstava, ki je na ogled od petka, je postavljena v parku, čigar meje se zlivajo v starodaven gozd regije Saga, blizu regije Nagasaki. Instalacije pričarajo senzorji, skriti v goščavi azalej. Ko mimo njih stopijo ljudje, na bližnja drevesa projecirajo bežen, kresnici podoben sij.

Na površini ribnika se svetijo abstraktne črte v vijolični, rumeni in zeleni barvi, kot da bi odsevale krošnjo neonskih dreves nad ribnikom. V zapuščenem kopališču pa iz tal segajo veliki, močno osvetljeni megaliti, ki predstavljajo kontrast s temno okolico.

Kudo upa, da bo razstava, ki je na ogled do 7. novembra, pomagala ljudem ceniti lepoto naravnega okolja. "Listi se zdijo le zeleni, a za nas je to ekran," je dodal po navedbah AFP.