Evropske borze uvodoma z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 16. julija - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje začele z odbojem od padcev v preteklih dneh. Vlagatelji so odmislili izgube na azijskih kapitalskih trgih, kjer je večino indeksov navzdol potisnila zaskrbljenost zaradi širjenja novega koronavirusa in gospodarskega okrevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.