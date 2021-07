V Nemčiji potrdili afriško prašičjo kugo pri domačih prašičih

Berlin, 16. julija - V nemški deželi Brandeburg so po pojasnilih tamkajšnjega kmetijskega ministrstva prvič zabeležili afriško prašičjo kugo pri domačih prašičih. Bolezen so namreč doslej beležili le med divjimi svinjami. Prašiči, ki so bili na testiranju pozitivni, prihajajo z ekološke kmetije in majhne farme blizu poljske meje.