Na Kongresnem trgu drevi nastop slovitih dunajskih dečkov

Ljubljana, 19. julija - V okviru Ljubljana Festivala bo drevi na Kongresnem trgu nastopil znameniti Zbor dunajskih dečkov. Program koncerta Sen kresne noči, ki ga bodo izvedli pod vodstvom Oliverja Stecha, bo med drugim obsegal arije, tehtna zborovska dela in umetelne pesmi iz ciklov najpomembnejših avstrijskih in nemških skladateljev klasicizma in romantike.