Začenja se Restart tour s koncerti v desetih mestih

Ljubljana, 16. julija - Pred Halo Tivoli v Ljubljani se bo danes začel Restart tour, največje povezano koncertno dogajanje v Sloveniji, ki sledi enoletnemu premoru zaradi epidemije. Organizatorji so pripravili 58 koncertov v desetih mestih, kot prvi pa bodo občinstvo ogrevali Hladno pivo, Elvis Jackson in Pankrti, ki so se ponovno zbrali prav za to priložnost.