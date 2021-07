Newyorške borze končale neenotno

New York, 15. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Po rekordnih vrednostih vseh treh glavnih indeksov v preteklem tednu, so analitiki opozarjali na pobiranje dobičkov. Kljub padcem je Wall Street zaradi krepitve ameriškega gospodarstva naklonjen zaslužkom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.