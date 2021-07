V opoziciji ostri do koalicijskih potez z vezi z današnjimi odločitvami v DZ in epidemijo

Ljubljana, 15. julija - V opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP so ostri do koalicije, ki je preložila odločanje o demografskem skladu in zavrnila tudi vladno novelo zakona o nalezljivih boleznih. Vlado pozivajo k odstopu ali vezavi zaupnice na katerega od predlogov. Večinoma so ostri tudi do napovedi vlade za več pogoja PCT in konec brezplačnega hitrega testiranja.