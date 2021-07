Brazilski predsednik Bolsonaro okreva po zdravljenju zaradi zapore črevesja

Sao Paulo, 15. julija - Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je bil v sredo hospitaliziran, da bi ugotovili vzrok njegovega kroničnega kolcanja in bolečin v trebuhu, ki so trajale približno deset dni. Bolsonaru, ki ga zdravijo zaradi zapore črevesja, se je danes stanje zadovoljivo izboljšalo, so sporočili iz bolnišnice v Sao Paulu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.