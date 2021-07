Urartu - Maribor 0:1 (0:0)

Erevan, 15. julija - Nogometaši Maribora so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Urartu z 1:0 (0:0). Mariborčani so z enakim izidom dobili že prvo tekmo na domačem stadionu, tako da so si nadaljevanje zagotovili s skupnim izidom 2:0. Danes je edini zadetek za Maribor dosegel Danijel Šturm v 85. minuti.