V ZDA praznujejo dan atomskih veteranov

Washington, 15. julija - Ameriški predsednik Joe Biden je s posebno poslanico opozoril, da ZDA praznujejo dan atomskih veteranov. To je praznik v čast vsem, ki so v času druge svetovne vojne in kasneje sodelovali pri razvoju jedrskega orožja v ZDA. Prvo atomsko bombo so razstrelili 16. julija 1945 v Alamogordu v Novi Mehiki.