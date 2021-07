Hojs: Stališča članic glede migracijskega pakta še vedno precej vsaksebi

Brdo pri Kranju, 15. julija - Čeprav si članice EU želijo napredka v pogajanjih o paktu o migracijah in azilu, so stališča še vedno precej vsaksebi, kljub razlikam pa so notranji ministri danes na neformalnem zasedanju naredili korak naprej, je na novinarski konferenci po zasedanju dejal slovenski minister Aleš Hojs.