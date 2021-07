Za Pogačarja cilj varna etapa, za Cavendisha rekord

Pau, 16. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je tik pred skupno zmago na 108. dirki po Franciji. Za drugi končni uspeh bo moral najprej varno preživeti ravninsko 19. etapo od Mourenxa do Libourna (207 km). Ta bo po vsej verjetnosti namenjena sprinterjem, Britanec Mark Cavendish pa bo skušal v njej priti do rekordne 35. etapne zmage na francoski pentlji.