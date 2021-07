Mladi slovenski odbojkarji na EP v boj za odličja

Tirana, 15. julija - Slovenski odbojkarji do 17 let se na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Albanija, podajajo v boj za odličja. Izbrana vrsta, ki jo vodi Iztok Kšela, se je namreč uvrstila med štiri najboljše reprezentance stare celine in se bo konec tedna borila za naslov evropskih prvakov.