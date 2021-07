Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 15. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastal je zastoj. Za osebna vozila se priporoča vzporedno cesto Vransko-Šentrupert.

Na primorski avtocesti za priključkom Vrhnika proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče. Še vedno so zastoji na posameznih odsekih do Logatca. Potovalni čas se podaljša za deset minut.

Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba do pol ure, na mejnem prehodu Obrežje pa do ene ure.

Na mejnem prehodu Slovenska vas je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure.

Predvidoma do 14. avgusta bo zaprta regionalna cesta Lipnica-Gobovce.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si