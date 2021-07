Mohorič za RTV: To je plod trdega dela in dolgih let odrekanja

Pau, 15. julija - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je po današnji 18. etapi dirke po Franciji za RTV Slovenija podal mnenje glede preiskave, ki jo je francosko tožilstvo zaradi domnevnih dopinških nepravilnosti sprožilo proti njegovi ekipi Bahrain Victorious. Dejal je, da izidi niso plod nečednosti, temveč trdega dela in dolgih let odrekanj ter treningov.