Kobilarna Lipica s štirimilijonskim posojilom v obnovo in širitev hotela Maestoso

Ljubljana, 15. julija - Predstavniki SID banke in Holdinga Kobilarna Lipica so danes podpisali kreditni pogodbi v skupni višini štiri milijone evrov za financiranje investicije v hotelski kompleks Maestoso v Lipici. Obnova in razširitev hotela bo prispevala k utrditvi kobilarne kot ene najbolj prepoznavnih turističnih destinacij v Sloveniji, so zapisali v SID banki.