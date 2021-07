Na Drugačnih svetovih v Pragi tudi trije slovenski fotografi

Praga, 19. julija - V galeriji Fotografija v Pragi so nedavno odprli skupinsko razstavo 8. edicije natečaja Drugačni svetovi, ki predstavlja projekte desetih izbranih avtorjev natečaja za mlade in uveljavljajoče se ustvarjalce sodobne avtorske fotografije iz srednje in vzhodne Evrope. Na razstavi so vključeni tudi trije slovenski fotografi.