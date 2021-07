Vzdrževalnino za Jernejev kanal do zdaj plačalo 60 odstotkov lastnikov plovil

Seča, 16. julija - Od 243 plovil, ki so bila po popisu 30. oktobra lani privezana v Jernejevem kanalu, je bilo 25 neregistriranih ter 20 potopljenih. Od preostalih je do minulega ponedeljka vzdrževalnino poravnalo 121 lastnikov plovil oz. 61 odstotkov upravičencev, so za STA pojasnili v Okolju Piran. Iz tega naslova so prejeli okoli 68.100 evrov.