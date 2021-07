Vlada za generalnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo imenovala Tomislava Jurmana

Ljubljana, 15. julija - Vlada je na današnji seji Tomislava Jurmana imenovala na položaj generalnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo za dobo petih let. Prav tako je izdala odločbo, s katero je za generalno direktorico direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih imenovala Natašo Kranjc, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.