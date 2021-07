Predsednik DZ in vodje poslanskih skupin skupaj pozvali k cepljenju proti covidu-19

Ljubljana, 15. julija - Predsednik DZ Igor Zorčič in vodje vseh poslanskih skupin glede na napovedi o bližajočem četrtem valu epidemije covida-19 in z njim povezanimi posledicami državljanke in državljane skupaj pozivajo k cepljenju proti covidu-19. Precepljenost prebivalstva je v danem trenutku ključnega pomena za zdravje in normalno življenje, opozarjajo.