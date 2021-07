Vlada izdala uredbo o pomorskem prostorskem planu

Ljubljana, 15. julija - Vlada je danes izdala uredbo o pomorskem prostorskem planu Slovenije. Gre za dokument, s katerim se v državi uvaja strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju. Plan podaja prostorske razvojne usmeritve za ohranjanje ravnovesja med varovanjem morja in potrebami gospodarske rasti, so navedli.