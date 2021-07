Odobrena evropska sredstva za komunalne naložbe na območju občin Zreče in Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi/Zreče, 15. julija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za dva projekta s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občin Zreče in Radlje ob Dravi. Projekta sta skupaj vredna 8,4 milijona evrov, od tega bo iz kohezijskega sklada in iz sklada za regionalni razvoj prišlo skupaj okoli 2,1 milijona evrov.