Pogačarja do druge zmage na Touru ločijo le še formalnosti

pripravil Aljoša Žvirc

Pariz, 16. julija - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je tik pred skupno zmago na 108. dirki po Franciji. To bi bila njegova druga po vrsti, potem ko je lani po kronometru v 20. etapi ugnal rojaka Primoža Rogliča. Tokrat vožnja na čas v sobotni predzadnji etapi ne bo odločala o končni zmagi, saj Pogačarja do slavja na Elizejskih poljanah ločijo le formalnosti.