Umrl francoski konceptualni umetnik Christian Boltanski

Pariz, 15. julija - V Parizu je v starosti 76 let umrl konceptualni umetnik Christian Boltanski, eden najpomembnejših francoskih sodobnih umetnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Znan je bil po delih, v katerih je raziskoval spomin, izgube ter osebno in kulturno zgodovino. Deloval je tudi kot kipar in fotograf, veljal pa je za samouka.